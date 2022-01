L’association “Je respecte ma ville” tient son assemblée générale extraordinaire

En plus d’un an d’existence, l’association “Je respecte ma ville” tient sa première assemblée générale extraordinaire ce 22 janvier.

Officialisée le 26 décembre 2020, l’association “Je respecte ma ville” est un groupement de jeunes tchadiens qui œuvre pour la préservation et la protection de l’environnement.



La tenue de cette assemblée générale extraordinaire a pour objectif de redynamiser la structure et de résoudre un certain nombre de difficultés internes et externes que l’association rencontre souvent.



Selon Assia Boum Blague, président de ladite association, toutes les résolutions proposées à cette assemblée seront prises en compte et exécutées.



Enfin, le président exhorte les membres de s’approprier les tâches qui leur ont été confiées pour mieux mener à bien leurs missions pour le bon fonctionnement de l’association.

Pour rappel, l’Association “Je respecte ma ville” mène ses activités dans les différents arrondissements de N’Djaména mais elle compte les élargir dans les 23 provinces.

Zara Sakawa, stagiaire