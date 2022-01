L’association futur team annonce une compétition inter établissements de promotion de l’excellence

En février, un concours inter établissements sera organisé à l’endroit des élèves pour promouvoir la culture de l’excellence.

C’est un concours qui a pour but de sensibiliser la jeunesse, surtout les élèves, à la promotion de l’excellence, la culture de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble. Il est dénommé “Trophée du lycéen” et ouvre un champ de compétitivité entre les établissements de la capitale.

Il est orienté à l’endroit des élèves des classes de seconde, première et terminale. Le concours portera sur plusieurs disciplines notamment : la culture générale, les sports, la science, la littérature, la santé, l’environnement et bien d’autres.

Derrière la promotion de l’excellence, la compétition se veut un engagement à travers des activités stimulantes et voir les “jeunes lycéens et lycéennes jouer ensemble, discuter ensemble, échanger ensemble, perdre et gagner ensemble, vibrer ensemble, puis rentrer ensemble dans un esprit de consolidation du vivre ensemble“, a indiqué le coordinateur général de l’association futur team, Hassan Moussa. Le concours débutera en février.