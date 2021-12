L’association Charity veut lever de fonds pour assister les détenues de Klessoum

L’association Charity prévoit organiser en fin décembre, une levée de fonds pour assister les détenues de Klessoum.

« Un kit, une détenue ». C’est l’objectif que se fixe l’association Charity à travers cette activité. « Nous avons constaté que ces femmes vivent dans des conditions assez difficiles. Donc le projet vise à leur venir en aide par la collecte et distribution des dons », explique la chargée de communication et relations publiques de l’association, Bouchra Abdel-Hakim.

Mais aussi, complète-t-elle, il sera question de faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin que la situation de ces femmes soient prises en compte. « Car, parmi elles, il y a des femmes enceintes qui n’ont aucun soutien », déplore-t-elle.

« Nous savons bien que le milieu carcéral est un milieu difficile. Quand on s’y trouve, on sent nos rêves coincés, limités et parfois brisés. On espère réunir des trucs simples comme les couvertures, le lait pour les nourrissons, les habits etc. », détaille Elise Dagossé, la trésorière de Charity. « Bien qu’elles soient en conflit avec la loi, elles méritent une seconde chance », fait remarquer Bouchra Abdel-Hakim.

L’association Charity se veut une structure à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle. Elle œuvre dans l’action sociale et le développement culturel et a pour mission d’offrir une « vie meilleure » aux couches vulnérables.