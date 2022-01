L’ASCEDO exige l’annulation du décret créant le canton Bani Halba dans la commune d’Abéché

Suite aux incidents survenus dans la ville d’Abéché, l’association socioculturelle et éducative pour le développement du Ouaddaï (ASCEDO) a dressé ses exigences aux autorités.

Les ressortissants de la ville d’Abéché vivant à N’Djamena se sont rencontrés ce 28 janvier. Au centre des échanges: “les évènements contemporains de Dar Ouaddaï, défis et perspectives”. Le débat était axé en grande partie sur les incidents qui ont eu lieu il y a quelques jours dans la commune d’Abéché, département de Ouara dans la province du Ouaddaï.

Selon l’association socioculturelle et éducative pour le développement du Ouaddaï (ASCEDO), les incidents ont entraîné mort d’homme. “21 civils tués , 84 personnes blessées et plus de 300 arrestations”, a indiqué le secrétaire général de ladite association, Annour Mahamat Moustapha.

Ils ont adressé des recommandations à l’endroit des autorités de la transition. Ils exigent:



1- L’annulation du décret N°1764/du 31/10/2019 créant le canton Bani Halba dans la commune d’Abéché, département de Ouara province du Ouaddaï



2- Le limogeage et la radiation de l’effectif de l’armée nationale tchadienne du “gouverneur et ses complices”;



3- La libération immédiate et sans condition des gens détenus illégalement ;



4- La prise en charge immédiate des blessés;



5- La mise en place d’une commission indépendante composée de la société civile, des magistrats, des religieux, des chefs traditionnels, la Commission nationale des droits de l’homme et les ONG internationales pour faire la lumière sur la situation;



6- La réhabilitation immédiate et sans condition du sultan du Ouaddaï qui est victime d’un “complot orchestré par le gouverneur et ses complices”;



7- L’implication directe du Président du Conseil militaire de transition pour la résolution de cette crise ;



8- L’impartialité de la mission gouvernementale qui séjourne à Abéché ;



9- La réparation des préjudices causés.