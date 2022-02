L’approche genre et d’inclusion sociale au centre d’un atelier

Le ministère de la Réconciliation nationale et du Dialogue et le FHI 360 (Family Health International) appuyé financièrement par l’agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) organisent un atelier à Darda, localité située à 65km de N’Djamena, sur le genre et l’inclusion sociale.

Dans un souci de permettre aux personnels concernés, les principaux responsables de la mise en œuvre du dialogue national, il a été institué cette formation pour renforcer leurs capacités sur la question du genre et d’inclusion sociale. Cette formation sur le genre et l’inclusion sociale est organisée du 23 au 25 février 2022 à Darda.

L’atelier vise essentiellement à outiller les participants sur les questions de genre et d’inclusion sociale afin de leur permettre d’intégrer au quotidien la dimension genre et inclusion dans leurs activités respectives, en particulier en cette période de préparation du Dialogue National Inclusif.

La formation vise à permettre d’atteindre les résultats ci – après :

● Les participants sont informés des concepts de genre et d’inclusion sociale et leur contenu ;

● Les participants intègrent la dimension genre dans la formulation et la mise en ceuvre des politiques publiques ;

● Les participants identifient les problèmes de genre et intègrent les dimensions genre dans la planification des activités ;

● Les participants formulent des recommandations pour le suivi de la formation.

La formation regroupe des participants de différents profils issus du Ministère de la Réconciliation Nationale et du Dialogue, des autres départements ministériels et quelques membres de l’équipe du projet de Renforcement de la Société Civile (PRESCi) au Tchad. Au total 50 personnes participent à cette formation.

Pour le secrétaire d’État à la réconciliation nationale et au dialogue Djimadjimbaye Katangar Aimé, le souci majeur qui anime à travers ces démarches, c’est de parvenir à outiller les principales forces vives ciblées pour appréhender au mieux et dans toutes leurs dimensions les concepts de genre et d’inclusion sociale de manière à les intégrer avec méthode et objectivité dans le processus et le déroulement du dialogue inclusif attendu.

“Nous estimons que cette session de Formation, au terme des trois (03) journées d’exercice, vous permettra d’intégrer comme il se doit, la dimension genre dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques aussi bien dans vos secteurs respectifs que dans le contexte de votre propre environnement” a-t-il lancé.