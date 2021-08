Lancement du projet de mise en œuvre du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflit et changement climatique au profit de 11 000 ménages

Le gouvernement du Tchad, la FAO, le PAM et le FIDA ont lancé ce mercredi 18 août 2021, l’atelier de lancement du projet de mise en œuvre du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflit et changement climatique (SD3C).

Le Tchad en collaboration avec les autres pays du G5 Sahel et le Sénégal a sollicité le financement du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour la mise en œuvre du programme conjoint sahel en réponse aux défis covid-19, conflit et changement climatique.

L’objectif de ce programme est de renforcer de manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région Sahel afin d’atténuer les effets de Covid-19, conflit et changement climatique.

Le SD3C se propose de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie du G5 Sahel pour le développement et la sécurité à la demande des gouvernements des pays de la région. Le caractère régional de ce programme se justifie par les problématiques communes et transfrontalières des pays du G5 Sahel.

Abdoulaye Mahamout Labit, coordonnateur du projet REPER

« La logique de ce projet est basée sur l’approche liant l’humanitaire, le développement et la paix, qui rassemble les expériences et les connaissances de la FAO, du PAM, du FIDA et d’autres agences des institutions locales », précise Abdoulaye Mahamout Labit, coordonnateur du projet REPER.

Au Tchad, le programme sera mis en œuvre par la FAO, le PAM et autres partenaires du secteur public et privé dans les zones transfrontalières et sur un axe qui lie N’Djamena au Niger. Financé par le FIDA à hauteur de 100 milliards de Franc CFA, le projet va toucher précisément les départements de Wayi et Mamdi dans la province du Lac ; département du Nord Kanem dans le Kanem et dans le département de Haraz Albiar dans le Hadjer Lamis au profit de 11 000 ménages agropastoraux.

L’exécution opérationnelle de ce programme sera assurée sous la coordination de l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet de Renforcement de la Productivité des Exploitations Agropastorales Familiales et Résilience (REPER).