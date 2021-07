Lancement du comité technique multisectorielle de lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes au Tchad

La mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Tchad et le ministère de la Justice ont procédé ce jeudi, 1er juillet 2021, au lancement officiel du comité technique multisectorielle de lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes au Tchad.

Le phénomène de la traite des personnes et le trafic illicite de migrants est devenu un sujet de préoccupation majeure pour la communauté internationale et les pays de la bande sahélienne.

A l’instar des pays du Sahel, le Tchad, en tant que pays d’origine, de transit et de destination de migration est particulièrement exposé aux risques liés au trafic illicite de migrants et à la traite des personnes. C’est pour cette raison que l’Etat du Tchad par le biais du ministère de la Justice a mis en place un comité technique multisectoriel de lutte contre le trafic illicite des migrants. Ce comité aura pour mission d’impulser, de concevoir et d’élaborer des programmes relatifs à la prévention du trafic illicite des migrants et de la traite des personnes.

« Ce projet vise à contribuer au renforcement de la capacité technique du Tchad à relever efficacement les défis actuels en matière de gestion des frontières dans le Nord du Tchad et le long de la frontière avec le Soudan », souligne le directeur général du ministère de la Justice, Youssouf Ali.

Selon la cheffe de mission de l’OIM au Tchad, Anne Kathrin Schaefer, en plus de plusieurs programmes humanitaires et de développement au Tchad, l’OIM soutient le gouvernement tchadien dans la gestion des frontières et la lutte contre la traite des personnes.

« Nous tous, mais dans la main, en parfait partenariat, cheminons ensemble pour lutter contre la traite des personnes à travers la prévention et la protection sans oublier la poursuite judiciaire », soutient la cheffe de mission.