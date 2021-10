L’ambassadeur des Pays Bas au Tchad et le ministre de l’hydraulique échangent sur l’extension du système d’approvisionnement d’eau de la ville de N’Djamena

Le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a reçu ce jeudi 14 octobre, dans son cabinet, l’ambassadeur du Royaume des Pays Bas au Tchad, Irma van Dueren.



La question de la réhabilitation et d’extension et du système d’approvisionnement en eau potable de la ville de N’Djaména est au centre de échanges entre le ministre et la diplomate. En effet, le système actuellement ne couvre que 30% de la demande en eau de la ville. Ce sont des infrastructures pour une partie réalisée depuis des années qui sont vétustes. Le projet vise à réhabiliter tout ce qui est infrastructures de production, de distribution, de stockage, des comptages globalement. Ensuite faire des extensions pour couvrir certains quartiers nouveaux.



Concrètement, une trentaine de forages et six châteaux à N’Djaména vont être réhabilités. Les compteurs des abonnés seront remplacés. Presque 205 km de nouvelles conduites vont être construites, dix sept mille nouveaux branchements, vingt-mille compteur vont être placés.