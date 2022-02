L’Allemagne et l’OIM aux côtés des Tchadiens retournés du Cameroun

Par un communiqué de presse, la République Fédérale d’Allemagne informe avoir alloué 222 000 euros à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour apporter une aide humanitaire d’urgence aux Tchadiens retournés du Cameroun à la suite de tensions intercommunautaires.

Grâce à cette contribution et en coordination avec le gouvernement tchadien et les acteurs humanitaires, 300 ménages de retournés Tchadiens recevront des kits d’articles ménagers essentiels y compris des articles d’hygiène féminine, des bâches et des cordes pour la construction d’abris temporaires, indique le communiqué.

De même, poursuit le document, des structures sanitaires telles que les latrines, les points d’eau et des stations de lavage de mains seront par ailleurs installées dans le site d’accueil des retournés pour accroitre l’accès à l’eau et limiter la propagation des maladies telles que la COVID-19.

« Nous nous réjouissons de notre partenariat grandissant avec l’Allemagne pour accompagner les populations les plus vulnérables au Tchad », a dit, cité par le communiqué, Anne Schaefer, Cheffe de la Mission de l’OIM au Tchad.

De son côté, Dr Gordon Kricke, ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad espère que ce financement allemand contribuera à renforcer les efforts de l’OIM pour soutenir les retournés venus du Cameroun ainsi que les communautés d’accueil.

En rappel, depuis août 2021, des affrontements intercommunautaires dans l’Extrême-Nord du Cameroun ont forcé des dizaines de milliers de personnes à trouver refuge au Tchad voisin. Parmi ces personnes, au moins 745 Tchadiens ont été identifiés suite à une évaluation de l’OIM et de la Commission Nationale d’accueil de Réinsertion des Réfugies (CNARR). Ces Tchadiens vivaient au Cameroun mais ont dû fuir leurs villages après les affrontements.