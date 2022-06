L’alimentation est « très peu variée » et « moins riche » au Tchad

D’après les données du Système d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce au Tchad (Sisaap) qui couvrent la période allant du 17 mars au 31 août 2022, 9,6% et 27,2% des ménages du Tchad ont respectivement une consommation alimentaire pauvre et limite.

L’analyse de la consommation alimentaire indique que 9,6% et 27,2% des ménages du Tchad ont respectivement une consommation alimentaire pauvre et limite. Pour ces deux catégories, souligne l’étude, l’alimentation est très peu variée (respectivement 4 et 5 groupes d’aliments) et moins riche avec une faible consommation du lait, de protéine animale et de légumineuse.

En moyenne, informe le document, chaque ménage consomme environ 6 groupes d’aliments sur 12, pour la plupart composés des céréales, huile, légumes, sucre, condiments.

Dans les départements de Barh El Ghazal Sud et Nord, Batha Est, Bourkou Yala, Wadi Amar, Dar Tama et Iriba, la proportion des ménages ayant une consommation pauvre et limite dépasse largement 50%, alerte l’analyse. Les départements du Sud du pays tels que Lac Wey, La Nya, Monts de Lam, Mont Illi totalisent également une proportion supérieure à 50%.

Sur 66 départements analysés, 6 connaitront des déficits de survie (Fouli, Wadi Bissam, Dagana, Barh El Ghazal sud, Barh El Ghazal nord, Barh El Ghazal ouest) et 27 autres des déficits de protection de moyens d’existence.

Les déficits observés sont dus principalement aux baisses importantes des productions agricoles et animales, de revenus tirés de l’exode, du transfert des immigrants, de la vente de produits maraichers et de l’auto-emploi, détaille le document.