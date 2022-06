L’Agence nationale des titres sécurisés installe un centre à Koumra

Pour soulager la population de la province du Mandoul, l’Agence nationale des titres sécurisés (Anats) a installé un centre temporaire à Koumra.

Désormais la population de la province du Mandoul n’a pas à faire un déplacement sur Sarh, Doba ou Moundou pour se faire établir un titre sécurisé. L’Agence nationale des titres sécurisés (Anats) a déployé une mission à Koumra à cet effet. Ce centre qui est ouvert pout deux semaines est logé au sein de la Mairie de Koumra. Bien que temporaire, ce centre est un ouf pour cette population qui galerait depuis deux ans pour se faire délivrer un passeport ou une carte d’identité.

Betonon se réjouit en ces termes : “aller à Sarh pour le renouvellement de la carte, ça nécessite des moyens. Parce qu’il faut se déplacer et en plus le séjour. Aujourd’hui j’ai eu la chance de me faire enrôler donc je repars au village en attendant le délai de deux semaines.”

A l’ouverture de ce site temporaire, les demandeurs sont venus en nombre. Ils viennent des départements et cantons environnants. Si à Sarh l’agence a créé un service médical pour la détermination du groupe sanguin à un prix de 1 500fcfa, à Koumra, cela n’existe pas. Les demandeurs se ruent dans les hôpitaux pour faire cet examen. Pour le reste des servives, les demandeurs estiment qu’ils sont bien accueillis par la commission dépêchée sur place.



Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra