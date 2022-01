L’ADC salue l’implication du PCMT en faveur de l’amélioration de l’accès à Internet

Par un communiqué, l’ADC (Association de défense des droits des consommateurs) salue la traduction actée ce jour 22 janvier 2022, de la décision du président du Conseil militaire de transition de réduire le tarif de l’accès à l’internet et ce, en concertation avec tous les acteurs du secteur.



De même, l’ADC salue la décision du ministre des Finances, portant exonération des droits de douanes de tous les terminaux pour permettre aux consommateurs d’accéder aux téléphones, tablettes, ordinateurs à moindre coût.

Tout en se félicitant de la suppression par le gouvernement des droits d’accès à l’internet, l’ADC demande au PCMT et au gouvernement de poursuivre les efforts dans l’allègement des taxes et redevances qui freinent le développement des communications électroniques, “vecteur de développement et de croissance”.



Enfin, l’ADC demande à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), de mettre en place un mécanisme de suivi des prix des terminaux afin que les exonérations de taxes se répercutent effectivement sur les prix des consommateurs.

