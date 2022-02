La teinture des cheveux, la tendance du moment

Beaucoup de personnes, en majorité les jeunes, se font noircir ou teinter les cheveux. Cette pratique est en vogue depuis un certain temps. Un produit cosmétique appelé noircisseur sert à ce but. Selon le médecin Abdelkader Oumar Kandjé, l’utilisation des noircisseurs comportent des dangers.

La plupart des personnes qu’on a interrogées pour savoir pourquoi elles se noircissent les cheveux, laissent entendre toujours que c’est pour paraître beau et avoir les cheveux bien noirs et propres. « J’avais de cheveux bien noirs avant. Plus je grandis plus mes cheveux perdent leur couleur. Alors j’utilise du noircisseur pour leur redonner leur couleur», témoigne une jeune femme de 22 ans. Un jeune homme de 19 ans, lui aussi nous explique pourquoi il noircit ses cheveux : « je noircis mes cheveux parce que le noircisseur permet à mes cheveux de prendre du volume et ça les rend souples aussi(…) ça fait plus de cinq an que je fais et ça ne m’a pas causé de problème jusque-là ».

Dans un salon de coiffure situé non loin de la radio Oxygène au quartier Kamnda, un coiffeur nous donne le prix du produit « je prends le produit au marché à 300F CFA mais avec la main d’œuvre je fais le tout à 500F CFA aux clients ».

Le produit est composé de deux liquides cosmétiques, l’un de couleur blanche contenu dans une petite boite blanche et l’autre de couleur marron dans un sachet noir. On mélange les deux liquides pour teinter les cheveux à l’aide d’une brosse. Les cheveux prennent de la couleur au moment où l’action se passe. Le coiffeur nous a confié aussi qu’au bout de trois ou quatre semaines le produit perd sa puissance en terme de couleur donc il est important de noircir les cheveux à nouveau.

Noircir les cheveux est devenu un phénomène de mode qui prend chaque jour de l’ampleur. Sans distinction, les hommes et les femmes se prêtent à cette pratique qui n’est pas sans conséquence pour la santé.

Selon Dr Abdelkader Oumar Kandjé, la teinture des cheveux peut être dangereuse car les produits utilisés par comme le “yambo” ou diethyldiamine peut tuer. « Les teintures irritent la peau et peuvent provoquer des allergies ou même être toxiques surtout quand elles sont fréquentes », souligne-t-il.

Togyallah Mboguerienne, stagiaire