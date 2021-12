La Société de Raffinage de N’Djaména offre des kits scolaires aux élèves

MESSAGE – La Société de Raffinage de N’Djaména (SRN ou NRC, sigle en anglais) poursuit son investissement dans sa politique sociale de porter l’épanouissement de couches vulnérables, institutions, établissements scolaires et autres. Du 2 au 5 décembre 2021, la NRC a offert des kits scolaires à des établissements d’enseignement de la commune de N’Djaména.

Ces écoles primaires des 1er, 8ème, 9ème et 10ème arrondissements de la capitale ont reçu de cette société pétrolière présente au Tchad depuis une décennie des kits scolaires composés de sacs à dos, cahiers, livres, ardoises, boites d’outils de géométrie, crayons à bille, etc. Ces kits scolaires, se félicitent les responsables des écoles bénéficiaires, permettront aux élèves de fréquenter normalement l’école cette année, et aux parents d’économiser leur argent de fournitures scolaires pour leurs enfants.

Remise symbolique par le Directeur des Relations Publiques

Plusieurs élèves ayant reçu ce don de la Société de Raffinage de N’Djaména promettent de travailler durement à l’école pour devenir de meilleurs cadres de demain. Les chefs d’établissements scolaires dont les élèves ont bénéficié de ces kits scolaires remercient la société pour ce geste louable et l’encouragent à œuvrer davantage pour une meilleure éducation des enfants tchadiens.

Remise symbolique par le Directeur Adjoint des Relations Publiques De la NRC

En effet, la Société de Raffinage de N’Djaména, à travers sa direction des Relations publiques, a mis en place une politique pour promouvoir ses actions, soigner son image et mettre en confiance ses différents partenaires. Elle s’est ainsi engagée, depuis des années, à accompagner la politique du gouvernement en matière sociale. Ses actions sont orientées vers les secteurs prioritaires comme l’éducation, la santé, les couches vulnérables, etc. La société a confié son ambitieuse politique sociale mise en place à cet effet à son département des Relations publiques de lui permettre d’apporter, de manière efficace et efficiente, son soutien aux nécessiteux.

