La Société de raffinage de N’Djaména fait des dons dans sa zone d’exploitation

La Societe de raffinage de N’Djamena (SRN) apporte son assistance à la population riveraine de la Raffinerie.

Les responsables de la SRN viennent de remettre des matériels médicaux à l’hôpital de district de Massaguet, chef-lieu du département de Haraz-al-biar et des matériels agricoles aux groupements féminins de N’Djaména-Fara, dans la province du Hadjer Lamis.

En mettant divers équipements médicaux de la dernière génération, indispensables aux diagnostics et analyses spécifiques, à la disposition de l’hôpital de cette ville voisine de la raffinerie, la SRN voudrait contribuer à une meilleure prise en charge médicale des populations et, partant, à l’amélioration de leurs conditions de vie. Les responsables de l’hôpital de district de Massaguet expriment leur gratitude à la SRN et ont estimé que cette donation permettra de réaliser sur place des analyses dont des prélèvements étaient envoyés jusqu’à N’Djaména encore avant ce don. Ils exhortent les autres sociétés exerçant dans la zone à emboiter les pas à la SRN. Les responsables de la société pétrolière invitent à un usage efficient des équipements offerts.

Photo de famille entre les responsables de la société de raffinage de N’Djamena et ceux de l’hôpital de district de Massaguet

En offrant, à N’Djaména-Fara, dans le même département de Haraz-al-biar, une quantité importante d’engrais, de brouettes, arrosoirs, des rouleaux de grillage, motopompes et autres aux groupements féminins locaux, la SRN voudrait booster les revenus des femmes par la modernisation pour rendre leurs activités agricoles plus performantes.

Remise des équipements agricoles aux groupements de femmes de N’Djamena-Farah

Les femmes de N’Djaména-Fara espèrent qu’avec ces matériels, le rendement agricole sera considérablement amélioré ainsi que leurs revenus. « Nous disons infiniment merci à la raffinerie pour ce don combien important pour nous», s’exclame une responsable d’un groupement de la localité. La délégation de la SRN promet de continuer l’appui de la société pour augmenter significativement le rendement de ces femmes, qui se battent nuit et jour pour subvenir aux besoins de leurs familles. «La SRN est une société citoyenne, et elle n’est pas insensible aux difficultés que traversent les populations vivant dans la zone d’exploitation. Nous allons continuer nos appuis sous diverses formes pour répondre aux besoins des populations », assure un membre de la délégation.

Photo de famille avec les femmes de N’Djamena-Farah, bénéficiaires des équipements agricoles

Depuis l’opérationnalisation de la raffinerie de Djermaya, la Société de Raffinage de N’Djaména (SRN ou NRC) vole, chaque année, au secours des populations riveraines, avec la construction d’équipements scolaires, des forages d’eau dans beaucoup de villages autour de la raffinerie et au-delà. De même, plusieurs groupements féminins et autres évoluant dans l’agriculture ont reçu des dons.

