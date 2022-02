La SNE annonce que plusieurs quartiers de N’Djamena seront privés de l’électricité ce samedi de 8h à 15h

Par un communiqué, la Société nationale d’électricité (SNE) a annoncé la mise en arrêt du transformateur 90/15 KV le 5 février. L’arrêt durera environ 7heure, de 8h à 15h.

Le transformateur 90/15 KV dessert plusieurs quartiers de N’Djamena notamment Ambatta, Amtoukougne I et II, Atrone, Boutalbagara, Chagoua I et II, Dembé II, Dinguessou, Gaoui, Gassi, Habbena, Ndjari Blama Tom, Ndjari Darassalam, Ngueli, Toukra, Walia Gardolé Djédid, Walia Hadjaraye et Zafaye.

La SNE demande aux abonnés de prendre les dispositions nécessaires.