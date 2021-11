La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat s’annonce

La 5e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) est prévue du 6 au 12 décembre à N’Djaména. L’annonce a été faite ce lundi par le président du comité d’organisation, Abdel-Rahamane Mahamat Adam.

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat ( SME) est créée en 2008. Elle concerne environ 200 pays. « La SME est une collection de programmes et initiatives mondiaux qui visent à aider des millions de personnes à libérer leurs idées, les transformer en entreprises prometteuses et inspirer d’autres à s’engager dans les activités entrepreneuriales, tout en les connectant à des potentiels collaborateurs, mentors, et même des investisseurs », explique le président du comité d’organisation, Abdel-Rahamane Mahamat Adam.

Au Tchad, la SME est organisée par le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad ( RJDLT) et ses partenaires. L’idée, ajoute Abdel-Rahamane Mahamat Adam, est d’interpeller les décideurs publics afin d’outiller les jeunes, leur offrir des opportunités pour qu’ils puissent développer des activités de revenus. Pendant la SME, il y aura , entre autres, des ateliers de formation ; la fourniture d’une assistance technique aux startups des jeunes ; la création d’une communauté nationale d’entrepreneurs, innovateurs et investisseurs.

Cette 5e édition de la SME a pour thème : « l’entrepreneuriat, un potentiel pour la création d’emploi et la relance de l’économie par la capture du dividende démographique ».