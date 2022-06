La population du village Amtallah appelle à l’aide après le passage d’un vent violent qui a fait d’énormes dégâts

Un vent très violent suivi de la foudre, a fait d’énormes dégâts dans la nuit du lundi 20 juin 2022 dans le village Amtallah (Gambir), dans la sous-préfecture de Moïto, département de Ngoura dans le Hadjer-Lamis.

Ce vent violent accompagné de la foudre, selon les décomptes des autorités traditionnelles de la localité, a fait 2 blessé et a ravagé 32 cases. Au titre des animaux, 23 chèvres ont été retrouvées mortes et 26 vaches sont restées introuvables. D’autres dégâts matériels et céréaliers ont été enregistrés par les autorités traditionnelles du village Amtallah.

La population du village Amtallah lance un SOS d’urgence à l’endroit des autorités administratives, des ONGs et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide en cette période complexe de saison de pluies puisque qu’elle a presque tout perdu.