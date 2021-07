La Maison nationale de la Femme lance plusieurs formations

La Maion nationale de la Femme (MNF) a lancé ce jeudi, 1er juillet 2021 en son sein, le lancement de plusieurs formations à l’intention des jeunes femmes, étudiants et jeunes dans plusieurs domaines.

Pour apporter une réponse au chômage d’une manière générale et chez les jeunes particulièrement, la Maison nationale de la Femme a initié plusieurs formations.

Durant trois mois, des étudiants et jeunes venus des horizons divers seront formés en hôtellerie, coutre, informatique, ainsi qu’en alphabétisation arabe et français. « Nous demandons aux apprenants d’être attentifs et surtout respectueux vis-à-vis de leur formateurs », conseille Zenaba Tidjani, directrice de la formation professionnelle et techniques de la Maison nationale de la Femme.

Pour le directeur général adjoint de la MNF, Salim Azim Assani, cette formation traduit la volonté du gouvernement à former les jeunes afin d’en faire le moteur de développement du Tchad.