La Fondation grand cœur dévoile son plan d’actions pour 2022

S’appuyant sur ses réalisations, la Fondation grand cœur (FGC) a présenté ce matin à ses partenaires, ses projets pour l’année en cours. Elle demande leurs soutiens multiformes pour les réaliser.

En cinq ans d’existence, la Fondation grand cœur ( FGC) indique avoir, à travers ses programmes, touché directement ou indirectement environ 3 millions de personnes. Ses interventions concernent notamment la santé, l’éducation, l’accompagnement professionnel et le développement rural.

« Chaque année, plus de 30 caravanes médicales ont été organisées ; 3500 femmes sont formées sur la création et la gestion des activités génératrices de revenus dans les 23 provinces ; 320 filles ont bénéficié des bourses scolaires (…) Dans le domaine du développement rural, plus de 300 installations hydrauliques réalisées, des semences et matériels agricoles distribués. Plus de 3000 tonnes de vivres et non vivres remis aux personnes vulnérables, etc. », cite la secrétaire générale de la Fondation grand cœur, Sahoulba Habiba.

Malgré ces actions de solidarité, constate la SG, la pauvreté continue de rendre la vie difficile à un nombre important de Tchadiens. C’est pourquoi, dit-elle, il faut agir.

Pour le compte de l’année en cours, la FGC entend mettre en œuvre ou pérenniser plusieurs programmes tels que le « projet d’appui à l’entrepreneuriat (PAEF 2) ; le « centre des grands brulés à l’hôpital général de référence nationale ; le projet « réhabilitation des maternités » ; « caravanes médicales » ; « suivi et maintien des filles à l’école » ; « Toumaï TV ». Ces projets s’élèvent à plus de 2 milliards 150 millions de FCFA. La FGC dit compter sur l’appui de ses partenaires pour matérialiser son plan d’actions.