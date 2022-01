La Fédération pour la paix universelle, section du Tchad entend apporter sa contribution pour le dialogue national

La section tchadienne de la Fédération pour la paix universelle (FPU) a organisé une assemblée générale le samedi 29 janvier 2022 dans un hôtel de la place. C’est sous le signe de la relance post-Covid.

Lors de cette AG, un nouveau bureau présidé par l’ancien Premier ministre Emmanuel Nadjingar a été installé. La FPU section du Tchad a profité de l’occasion pour lancer un appel en cette période de transition et surtout de préparation du dialogue national.

« A ce jour, des avancées notables, mais qui ne sont pas exemptes d’imperfections susceptibles de compromettre la tenue d’un dialogue véritablement inclusif et porteur du salut attendu par tous. C’est pourquoi, la FPU/Tchad, en sa qualité d’institution engagée dans la recherche de la paix, a procédé à un diagnostic de la situation globale et, des conditions de préparation du Dialogue National Inclusif (DNI) en vue », relève la section tchadienne de la FPU. Il en ressort de ce diagnostic :

– une forte reprise des conflits intercommunautaires malgré l’appel au dialogue ;

– une discrimination dans le cadre des négociations pouvant aboutir à une réconciliation nationale ;

– une négociation peu inclusive avec les politico-militaires ;

– un opportunisme se développe dans les négociations avec les politico-militaires ;

– des Initiatives parallèles de négociation avec des groupes armés…

– le développement d’un certain radicalisme politique tendant à cultiver la violence ;

Au regard de ces problèmes qui se posent et, qui peuvent constituer un handicap pour la tenue d’un dialogue véritablement inclusif dans la sérénité et la sincérité, la Fédération pour la Paix Universelle recommande à notamment l’Etat de :

– redynamiser, dans l’urgence, l’administration en nommant des personnes compétentes dans les différentes unités administratives ;

– réorganiser rationnellement les chefferies traditionnelles, pour la plupart, sans ressort territorial ;

– reformer la justice et restaurer son autorité afin qu’elle soit efficace ;

– prendre en compte tous les mouvements politico-militaires sans discrimination aucune en vue de leur participation inclusive au dialogue national ;

– faire participer, de manière équilibrée toutes les sensibilités éprises de paix et de justice au dialogue de paix.

De son côté, la Fédération pour la Paix Universelle s’engage à apporter, « de manière significative et déterminante », sa contribution dans toutes les actions qui militent en faveur de la recherche de la Paix. De manière singulière, l’organisation est disposée à « déployer tout son capital humain et spirituel pour la tenue du Dialogue National en vue ». Car, insiste la FPU, de la réussite de cette assise nationale, « combien importante », dépendra l’avenir radieux du Tchad.

La FPU en quelques mots

La Fédération pour la paix universelle est créée en 2005 par le Révérend Sun Myung Moon et son épouse Hack Ja Han Moon. Son siège à New York aux Etats Unis d’Amérique. Au Tchad, la FPU a obtenu son autorisation de fonctionner le 03 décembre 2008.

La FPU est une ONG dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies et a des sections actives dans plus de 120 pays à travers le monde. Elle réunit à la fois des personnes physiques et des personnes morales décidées à bâtir un monde de paix.