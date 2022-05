La CTDDH appelle les Tchadiens à prendre la mesure du chaos qui guette le pays

La Convention Tchadienne pour la Défense des Droits de l’Homme (CTDDH), à travers un communiqué de presse, se dit scandalisée et horrifiée par les images qui circulent depuis le 24 mai 2022, à travers les réseaux sociaux faisant état d’une “barbarie jamais inégalée” à la suite d’affrontements intercommunautaires dans la zone de Kouri Bougoudi, dans le septentrion tchadien.

Ces affrontements, selon la CTDDH, viennent endeuiller une fois de plus le Tchad qui, depuis plus d’un an, est engagé dans un processus visant à réconcilier ses fils et ramener une paix définitive. La convention appelle le gouvernement à prendre rapidement ses responsabilités et les mesures adéquates pour arrêter des conflits de plus en plus meurtriers et qui remettent en cause l’existence du Tchad en tant que nation.

“La CTDDH lance un appel à tous les Tchadiens à prendre la mesure du chaos qui guette notre pays et demande aux protagonistes d’entendre raison et de rechercher à résoudre pacifiquement leurs différends“, exhorte Ibrahim Mahamat Ibrahim, le secrétaire général adjoint de l’organisation de défense des droits humains. Tout en présentant ses condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées et au peuple tchadien, la CTDDH demande au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête afin de déterminer les responsabilités et informer la population des causes de ce conflit meurtrier.