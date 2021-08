La coordination nationale de femmes du G5 Sahel organise une journée d’information sur le leadership féminin dans la recherche de la paix

La coordination nationale de femmes du G5 Sahel organise ce jeudi 26 août 2021 à la Maison Nationale de la Femme une journée d’information sur le leadership féminin dans la recherche de la paix et la cohésion dans le Sahel.

Il s’agit d’une journée d’information qui vise à faire connaitre aux participantes, les missions et les fonctionnements du G5 Sahel dans ses différentes déclinaisons à savoir Alliance Sahel et Coalition Sahel. Mais aussi renforcer les capacités de ces femmes venues de différentes provinces et institutions dans le domaine de la recherche de la paix, de l’autonomisation de la femme… dans l’espace Sahel.

« Votre implication en la matière est de la plus grande importance, et je dirais de la plus grande nécessité tant vous êtes les premières victimes de la guerre asymétrique », souligne le coordonnateur national du G5 sahel, Dr Hissein Abakar M’bodou.

Le coordonnateur National du G5 Sahel, Dr Hissein Abakar M’bodou

La coordination des femmes du G5 Sahel est une structure qui existe dans tous les pays du G5 Sahel. Au niveau du Tchad, elle est mise en place en 2016 et placée sous la tutelle du ministère de la Femme avec pour objectif de contribuer à la reprise en compte de la question de genre, l’implication des femmes dans les questions de développement et de son autonomisation…

Notons que ces assises entre dans le cadre de la présidence tchadienne du G5 Sahel.