La Commission internationale des droits de l’homme décore la PCA et la DG de la Maison nationale de la Femme

La présidente du conseil d’administration et la directrice générale de la Maison nationale de la Femme (MNF) sont décorées, ce 11 mars, par la Commission internationale des droits de l’homme (CIDH).

La Commission internationale des droits de l’homme décerne ces reconnaissances aux premières responsables de la MNF pour leurs efforts dans la promotion de la paix et de la justice. « Nous les décorons pour leurs compétences et leur engagement dans la recherche de la paix. Nous sommes une commission qui prône cette valeur. On ne va pas s’arrêter là. Nous ne sommes pas là pour seulement primer, honorer seulement les hauts cadres. Notre reconnaissance va même au bas de l’échelle », explique Raïssa Job, assistante du coordonnateur national de la Commission internationale des droits de l’homme.

« Cette distinction est une reconnaissance au travail que nous faisons à la Maison nationale de la Femme. Elle n’est pas ma distinction propre », avoue la présidente du Conseil d’administration de la MNF, Achta Saleh Damane.

De son côté, la directrice générale de la MNF, Bekoulloum Debat Mbaitoloum, invite ses collaborateurs à continuer dans cette voie, au jour le jour, pour faire un peu plus. « Ensemble, nous ferons des belles choses », promet-elle.

La CIDH avait précédemment honoré le président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), Djidda Oumar Mahamat, et la ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh.