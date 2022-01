La coalition Fils du Tchad présente son bilan 2021

A l’occasion du nouvel an qui vient de commencer, la coalition Fils du Tchad, à travers un point de presse, a présenté son bilan de 2021. Elle a en même temps présenté son plan d’actions 2022.

Selon son président national, Fayçal Hissein Hassan, pour ce qui est du bilan 2021, la coalition Fils du Tchad a fait sienne la résolution des maîtres maux qui minent la société tchadienne. Ce qui l’a conduit à inscrire dans son plan d’action 2021 plusieurs activités concourant à améliorer la condition socioéconomique de la population tchadienne et la préservation des acquis républicaines. Malgré les défis, qui ont donné, par voie de conséquence, un coup de frein à la plupart des activités associatives, la Coalition Fils du Tchad a pu réaliser avec succès le plan d’action initial. L’on note ses principales actions entre autres :

• Campagnes de sensibilisation sur les valeurs républicaines;

• Séries de formation et développement de compétence des jeunes et des femmes ;

• Campagne sur les résolutions du 2ème forum national inclusif;

• Campagne sur le retrait des cartes d’électeurs et participation de la population aux scrutins;

• Observation de l’élection présidentielle;

• Appui au processus de la transition;

• Projet de promotion et d’application du bilinguisme;

• Projet sur la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine ;

• Sensibilisation sur les mesures barrières du covid 19;

• Sept projets de bienfaisance;

• Campagne de sensibilisation sur les conflits intercommunautaires;

• Signature de convention avec trois institutions et deux partenaires techniques et financiers.

Pour l’année qui s’annonce, la coalition Fils du Tchad s’engage à poursuivre sa mission entamée déjà et s’inscrit dans la continuité du plan d’action 2022 dont les principaux axes sont entre autres :• appui au processus de la transition,

• participation au dialogue national inclusif,

• appui au referendum et aux élections prochaines,

• sensibilisation sur les valeurs républicaines

• formation et développement des compétences des jeunes et des femmes,

• promotion et application du bilinguisme,