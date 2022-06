Kouri-Bougoudi : une ONG signale le déplacement de plus de 40 000 personnes sur un site inconnu

Les affrontements sanglants de Kouri-Bougoudi sont maitrisés mais ses conséquences inquiètent.

A travers un communiqué de presse, l’ONG Apselpa (Action pour la protection de la santé, de l’environnement et la lutte contre la pénurie alimentaire) dit constater un déplacement massif de la population de ladite localité, estimée à plus de 40 mille personnes sur un site inconnu. “Si rien n’est fait, ces personnes risqueraient de se retrouver dans une situation grave”, alerte cette ONG, tout en appelant l’opinion nationale et internationale ainsi que les partenaires du Tchad à réagir.