Koumra : les agents de la mairie reprennent le travail après plus d’un mois de grève

En grève depuis le 23 juin dernier pour revendiquer 29 mois de salaires, le personnel de la mairie de Koumra a décidé lors d’une assemblée générale le 3 août de reprendre le travail.

C’est après avoir reçu quelques mois de leurs arriérés que les agents de la commune de Koumra décident de reprendre le service.

Pour le maire de la ville de Koumra Guidimbaye Madjiro Christian, c’est après plusieurs démarches et négociations avec les délégués du personnel mais aussi la mise en place d’une commission de recouvrement que le personnel est entré en possession de ces quelques mois. Le maire se félicite de la reprise du travail et sollicite l’appui des plus hautes autorités aux côtés de la commune.

Le personnel de la mairie, tout en reprenant le travail, exhorte l’exécutif à tout faire pour éviter que cette situation fâcheuse ne se répète.