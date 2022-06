Koumra : le carburant se fait rare

La pénurie du carburant qui prévaut depuis un certain temps dans le pays n’épargne pas la province du Mandoul. Du jour au lendemain, le prix de carburant peut grimper ou baisser. Parfois, il n’y en a même pas. Des engins sont garés faute de carburant, et le prix du transport intra-urbain augmente. L’unique station de la ville de Koumra reçoit le carburant mais sert seulement quelques heures et referme.



Un vendeur grossiste de carburant du grand marché qui requiert l’anonymat raconte son calvaire : ” Lorsque le carburant arrive à la station, on nous cible avant de nous fournir. Parfois on nous appelle à 00h ou 1h du matin pour aller chercher“. Ndilrabé Josué de son côté constate la pénurie. “Lorsqu’on écoute que le carburant est arrivé, on accourt avec nos bidons. Soit on nous sert, soit on nous refuse. Le prix varie aussi. C’est pourquoi si tu achètes le carburant dans un quartier à 850 ou 900, tu payeras dans un autre à 1000f“, relate-t-il.



La plupart des “clandomen” (moto taxis) et des particuliers ont garé leurs engins à cause de cette situation. La circulation est devenue moins dense dans la ville de Koumra.



Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra