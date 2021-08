Koumra : l’AARMOC initie un atelier de formation des pairs éducateurs sur les droits humains

Cet atelier de formation des pairs éducateurs sur les droits humains et citoyenneté, la démocratie, l’engagement communautaire et la participation dans la vie politique, lancé ce 6 août, s’inscrit dans le cadre du projet de l’AARMOC (Association, action des artistes du Mandoul pour le développement socioculturel, la promotion et l’éducation aux droits de l’homme) intitulé : ”agir en faveur de la démocratie et de la paix pour prévenir les risques de la radicalisation de la jeunesse à l’extrémisme violent au Tchad”.



Pour le coordonnateur de l’Association, action des artistes du Mandoul pour le développement socioculturel, la promotion et l’éducation aux droits de l’homme (AARMOC), Madjimbé Mimo Iverson, la population jeune fait face à l’ exclusion sociopolitique, culturelle et religieuse couplée à des pratiques discriminatoires et la faible perspective économique d’emploi. Cet atelier, indique-t-il, vise à :

Former les jeunes, femmes et adultes sur l’éducation à la paix, les droits humains et la citoyenneté;

Promouvoir le bien-fondé des valeurs de paix et de cohabitation pacifique pour une cohésion de toutes les catégories économiques et toutes les générations dans le Mandoul;

Accroître la connaissance des participants et leurs compétences sur les idées et pensées de paix et de la démocratie pour prévenir les conflits et l’extrémisme violent;

Opérationnaliser un mécanisme communautaire de prévention des conflits.

Lançant officiellement ledit atelier de formation, le maire de la ville de Koumra, Guidimbaye Madjiro Christian, remercie l’AARMOC d’avoir initié cette formation et ses partenaires pour le soutien financier.