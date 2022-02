Koumra : la présence du vice-président du CMT fait régner l’électricité en permanence

A Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, les abonnés de la Société nationale d’électricité (SNE) sont en fête ces jours car l’électricité est permanente grâce à la présence dans la ville du vice-président du Conseil militaire de transition.



Dans la commune de Koumra, l’électricité est un luxe à cause de l’irrégularité et du difficile accès à ce service. Chaque jour, les abonnés se lamentent car soit ils ne sont pas alimentés par manque de carburant, soit leur secteur n’est pas servi plongeant ainsi les ménages dans le noir.

Mais depuis cinq jours les usagers sont aux anges car il y a de l’électricité 24h/24 parce que le vice-président de la transition, le général Djimadoum Tiraïna séjourne dans la ville. Pour la population, cette présence du vice-président du Conseil national de transition est pour quelque chose dans ce changement observé.

Kladoum Manyedjim, détenteur d’une cabine téléphonique au quartier Londi que nous avons rencontré affirme que c’est un ouf de soulagement car ses clients sont normalement servis, donc il n’y a pas de querelle entre eux. Et les expressions “djabo” “chalo” ne sont pas utilisés ces jours-ci. Il s’exclame en ricanant : ” Le vice PCMT n’a qu’à venir chaque fois à Koumra pour nous sauver ainsi”.



Quant à Nouba, gérant d’une l’alimentation de place, ” depuis le début de la semaine mes bières sont toujours bien glacées alors mes clients sont contents. Mon groupe électrogène est aussi au repos”, se réjouit-il.



Sur les voies publiques, on remarque l’éclairage des lampes publiques permettant aux petits coins de restauration et de vente de carburant de fonctionner sans lampes à piles, les parkings des clandomen et autres endroits bien éclairés.



Il faut noter qu’auparavant, la SNE n’arrivait pas à desservir la population. Il suffit que le secteur du gouverneur soit servi, le reste ne dérange personne.