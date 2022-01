Koumra : la hausse du prix du pain entraine la mévente

La hausse des prix du pain par les boulangeries de la zone sud a entrainé la mévente du pain dans la commune de Koumra.

Le pain a connu une légère hausse de prix à Koumra dans le Mandoul. De 125, il est passé à 150f. Les villes de Moundou, Doba et Sarh sont également touchées par cette hausse. À Koumra, l’augmentation est boudée par la population. Conséquence, la mévente.

Du matin au soir, les points de vente restent toujours remplis de pains non vendus car les clients n’achètent plus comme auparavant. Brahim Bello, un détaillant au marché Dombolo, s’en plaint : “Mes pains ne sont plus achetés comme avant à cause des 25f ajoutés sur leur prix. Le matin c’est quelques fidèles clients comme les commissaires, les gardes du gouverneur et certains voisins du quartier qui viennent acheter pour le petit déjeuner.” Difficile pour lui de vendre 200 à 300 baguettes de pain comme il le faisait avant.

Dans le troisième arrondissement, Allah, un vendeur, a préféré maintenir l’ancien prix pour garder ses clients. Chez lui, il y a de la clientèle.

Pour compenser le vide, la population s’est tournée vers le pain fabriqué localement dans des fours traditionnels appelés “mapa koubza”, selon les consommateurs, sont plus consistants. “C’est avec ça qu’on prenait le thé bien avant. C’est bien lourd en plus”, dit Ronelyam Françoise rencontrée devant le marché moderne en train d’acheter ce type de pain.

Il faut noter que les consommateurs de pain ont obéi à l’appel du président du Collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nely Versinis qui, lors d’un séjour à Koumra a appelé la population de se contenter de sa bouillie à base de sorgho pour protester contre la flambée injustifiée du prix de pain.

Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra