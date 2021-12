Koumra : inauguration d’un nouveau château d’eau

Un nouveau château d’eau a été inauguré ce matin du 22 décembre 2021 par le ministre de l’hydraulique urbaine et rurale à Koumra, province du Mandoul.

C’est un chateau d’une capacité de 500m3 . Un réseau de 13 km comprenant 10 fontaines et 100 branchements privés, 2 générateurs de 125 KVA a été réceptionné par le maire de la ville de Koumra Guidimbaye Madjiro Christian. Il a, au nom de la population, souhaité la bienvenue au ministre et la délégation qui l’accompagne. Il a aussi remercié le PCMT, Mahamat Idriss Deby pour sa vision relative à l’eau potable au Tchad et particulièrement le vice-PCMT, le général de Division Djimadoum Tiraïnan pour son implication directe dans cette réalisation.

Il a fallu 12 années pour que l’eau potable coule aujourd’hui 22 décembre 2021 à la grande satisfaction de la population. “Koumra est une ville carrefour et cosmopolite en pleine mutation alors ce château vient renforcer la capacité de ceux déjà existants mais vétustes à cause des générateurs qui tombent souvent en panne créant des pénuries d’eau dans cette ville”, souligne le maire.



La directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE) Koubra Hissein Itno quant à elle, a remercié le ministre de l’hydraulique de s’être déplacé personnellement pour mettre le nouvel ouvrage d’eau potable à la disposition de la population de Koumra. Pour elle, grace à ce château de 500m3, une dizaine de kilomètres de conduite de distribution, de grands forages, des groupes électrogènes, fontaines,…ce sont de nombreuses familles qui sortent de la corvée d’eau pour assurer de meilleures conditions de santé et de vie.

La STE implantée à Koumra depuis 2016 sera à la charge de gérer ces ouvrages pour assurer une exploitation pérenne et satisfaisante pour le bien de la ville. Elle en profite pour réduire le prix de la vente à 50% pour une période de deux mois.

Rappelons que le coût global de ce château monte à 1.399.893.000 FCFA.

