Justice : la grève des greffiers est levée

L’assemblée générale des greffiers, tenue ce lundi 6 décembre, a décidé de la levée de la grève sèche d’avertissement.

Le Syndicat national du personnel des greffes (SYNAGREF) lève sa grève sèche d’avertissement lancée du 30 novembre au 3 décembre. La décision a été prise lors d’une assemblée générale tenue ce lundi 6 décembre 2021. « On a fait le compte rendu à la base et on a décidé qu’on lève la grève parce qu’il y a quand même une avancée significative », confie le président du SYNAGREF, Ngartebaye Enoch.

Les avancées concernent la Commission administrative paritaire qui a statué le 11 novembre 2021 sur les dossiers de titularisation et d’avancement des greffiers ; le projet de statut des greffiers validé le 23 novembre au conseil de cabinet. « Il reste qu’il soit validé au conseil des ministres », précise Ngartebaye Enoch.

Le SYNAGREF dit se donner deux mois pour évaluer à nouveau la situation.