Journée de l’enfant africain : l’APDE interpelle le gouvernement à fournir toute la protection aux enfants

Dans le cadre de la journée de l’enfant africain célébrée chaque 16 juin de l’année, l’Action pour la protection des droits de l’enfant (APDE) a fait une déclaration. Elle a appelé le gouvernement à fournir toute la protection aux enfants.

‘’L’enfance étant le futur de l’humanité, elle devrait jouir d’une protection spéciale face à toute forme de menace…“, a indiqué le président de l’Action pour la protection des droits de l’enfant (APDE), Mahamat Abdraman Djibrine Dabary.

Comme les autres enfants africains, ceux du Tchad ont célébré la journée de l’enfant africain. Une journée qui a permis de rappeler les conditions dans lesquelles vivent les enfants du Tchad. Les conflits armés qui multiplient le nombre d’enfants nécessiteux, le nombre des enfants dans la rue qui s’accroit, la situation socioéconomique des parents n’est guère reluisante, les politiques nationales des pays africains en faveur des enfants se révèlent inefficaces, a déclaré le président de l’action pour la protection des droits de l’enfant (APDE), Mahamat Abdraman Djibrine Dabary.

‘’ Notre monde d’aujourd’hui fait face à de multiple défis qui commandent que plus d’attention, d’énergie et de ressource soient consacrées pour garantir aux enfants l’avenir meilleur qu’ils méritent’’, a plaidé le président de l’APDE. Pour améliorer les conditions de vie des enfants, l’APDE exhorte les gouvernements africains à fournir d’effort pour la protection des enfants africains et les aider à être maîtres de leur destin. Il évoque le problème de l’exploitation dont les enfants sont l’objet et demande aux partenaires sociaux, décideurs de mener des politiques pour la préservation de l’avenir du continent africain.

Noukamna Dayam & Ali Abdelkader Foulaty, stagiaires