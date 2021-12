“Je ne trouve pas normal qu’on puisse interdire spécialement aux personnes handicapées de traverser [le pont de N’guéli]”, Amina Priscille Longoh

La situation que traverse les personnes handicapées a été évoquée le jeudi 23 décembre par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Amina Priscille Longoh, lors d’une conférence de presse conjointe avec deux de ses collègues.

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance n’a pas apprécié la situation que traverse les personnes handicapées ce dernier temps. “Je ne trouve pas normal qu’on puisse interdire spécialement aux personnes handicapées de vouloir traverser [le pont de N’gueli]”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse du 23 décembre. Refuser aux personnes handicapées de traverser le pont, est pourtant “les marginaliser”, a-t-elle ajouté.



Depuis le mois de juin 2021, le gouvernement a interdit aux personnes handicapées de traverser le pont reliant le Tchad au Cameroun pour des raisons de sécurité. “Aujourd’hui beaucoup de gens traversent pour ramener de la marchandise au pays”, a indiqué la ministre.



Elle a indiqué que des voies et moyens sont en train d’être trouvés avec le ministre de la Sécurité, pour soulager ces derniers. “Je pense que très bientôt tout ceci serait un lointain souvenir”, espère Amina Priscille Longoh.



Pour rappel, cela fait six mois que les personnes handicapées luttent pour la levée de la mesure gouvernementale les empêchant de traverser le pont de N’gueli pour faire leur commerce transfrontalier avec la ville camerounaise voisine de Kousseri. Elles ont engagé des négociations auprès du ministère de la Sécurité mais en vain. Ces personnes handicapées ont organisé trois manifestations sur la voie publique pour exprimer leur ras-le-bol. La dernière protestation remonte au 20 décembre.