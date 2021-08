Jacques Boyer, nouveau Représentant de l’UNICEF au Tchad

Le nouveau Représentant de l’UNICEF au Tchad, Jacques Boyer a présenté sa lettre d’accréditation ce vendredi, 6 août 2021, à Chérif Mahamat Zène, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer l’engagement de l’UNICEF à soutenir le Gouvernement dans ses efforts de promotion et de protection des droits de l’enfant au Tchad.

Jacques Boyer remplace Dr Viviane Van Steirteghem qui était Représentante de l’UNICEF au Tchad de 2018 à 2021.

« L’UNICEF ne ménagera aucun effort pour mobiliser les ressources nécessaires afin d’accompagner le Tchad dans son devoir de garantir à chaque enfant de naitre dans un environnement sain et protecteur et de l’accompagner dans son épanouissement », a déclaré Jacques Boyer.

Son parcours

Jacques Boyer a intégré l’UNICEF en 1989 comme Spécialiste de l’Information et de la Communication au Niger. Avant sa nomination en tant que Représentant de l’UNICEF au Tchad, il était son Représentant au Cameroun depuis 2017.

Il a aussi été Représentant de zone de l’UNICEF pour le Gabon et Sao Tome & Principe (2013-2017) ; Représentant adjoint au Nigeria (2010-2013) ; Représentant adjoint en Haïti en 2010 ; Représentant adjoint au Népal (2007-2010) ; Coordonnateur de programmes au Cameroun (2003-2007) ; Coordonnateur de programmes en Haïti (2000-2003) ; Spécialiste de l’information et de la Communication de l’UNICEF en Haïti (1999-2000) ; Spécialiste de l’information et de la communication de l’UNICEF à Madagascar (1996-1998).