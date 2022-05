Guéra : une association réhabilite la piste Bitkine-Djegueré, longue de 3 kilomètres

L’association Iyal Djegueré a initié la réhabilitation de la piste Bitkine-Djegueré, longue de 3 kilomètres. Cette piste relie la ville de Bitkine au marché hebdomadaire de Kabba jusqu’à la ville d’Ati.

L’initiative consiste à favoriser les échanges commerciaux entre les différents villages et villes; de faciliter l’acheminement des produits agricoles d’un lieu à un autre et enfin désenclaver de nombreuses zones utiles au développement et surtout assurer un confort aux usagers.

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie de la population rurale afin de contribuer à accroître la production agro-pastorale de la population et lutter contre l’exode rural et l’immigration clandestine de la jeunesse.

Ce mardi 17 mai, au cours des travaux de terrain, Ramadan Gamoutou, président du sous-comité de gestion de Djegueré, a fait savoir que cette initiative entreprise durant des mois répond à la préoccupation de la population relative au contexte économique et social difficile dû à la dégradation des routes.

Cet aménagement de la piste n’a laissé indifférent le trésorier adjoint de l’association, Djibrine Abba, qui estime que la piste aménagée aura un impact positif sur les revenus de la population. Pour lui, l’association œuvre pour le développement socioéconomique et culturel de la population du canton Kenga et partant du département tout entier.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo