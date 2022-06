Guéra : le litre d’essence se vend à plus de 1000 FCFA à Mongo

Depuis plus de trois jours, le prix de l’essence a grimpé considérablement dans les points de vente de la ville de Mongo.

Il y a peu, le litre d’essence se vendait à 600F à Mongo dans le Guéra mais depuis quelques jours, le prix du carburant a flambé plongeant les consommateurs dans le désarroi. Il se vend à plus de 1000FCFA.

Un conducteur de mototaxi exprime son mécontentement: “Auparavant un litre d’essence ne coûtait que 500 ou 600f mais ce dernier temps ce n’est pas le cas. On se retrouve avec 1100f voire 1200f pour un litre. pourquoi le prix est revu en hausse, on ne sait pas. Ce n’est pas sérieux. On est dans quel pays là ?”.

Un vendeur de carburant grossiste rencontré nous fait savoir que cette hausse brusque du prix serait due peut-être aux manifestations qui se sont soldées par les saccages de certaines stations services Total ayant occasionné la rupture de carburant.

Notons que cette situation pèse sur le quotidien de la population qui est appelée à dépenser plus que ce qui est prévu pour les charges liées au déplacement et à l’électricité pour les ménages qui utilisent les générateurs.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo