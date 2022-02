Guéra : la journée des personnes handicapées commémorée à Mongo

La cérémonie de commémoration de la journée des personnes handicapées s’est tenu ce lundi à la place de nation de Mongo.

Instituée par le décret No 136/PR/MCFAS/94 du 06/06 /1994, la journée est placée cette année sous le thème : responsabilisation et implication des personnes handicapées pour un développement inclusif et durable après Covid-19.

Oumar Ogni, le président de la coordination des personnes handicapées a, dans son mot de circonstance, remercié l’assistance pour cette grandiose fête car pour lui cette commémoration de la Journée nationale des personnes handicapées est un moment propice pour réfléchir sur les principaux enjeux auxquels est confrontée cette catégorie des personnes.

Et de poursuivre que les activités se sont étalées du 04 au 07 février 2022, à travers des conférences débats et des manifestations socio-culturelles.

Nekarnodji Miriam, la déléguée provinciale de l’action sociale du Guéra, a souligné que la commémoration de cette journée a été précédée par des émissions radio, des causeries débats et bien d’autres activités citoyennes. Car pour elle, les personnes handicapées de la province, à l’instar de leurs frères d’autres provinces, sont organisées et motivées pour le travail. Et de souligner que Malheureusement, les moyens leur font défaut. Elle a profité de l’occasion pour plaider leur cause auprès des autorités administratives afin qu’ils aient accès autant que les autres couches de la société, à un environnement socio-juridique mais aussi économique propice en application des clauses de la convention relative à leurs droits pour faire face aux difficultés inhérentes à leur statut social.

Pour le secrétaire général du département du Guéra, Abba Djiddi Baraïmi, soucieuses du bien-être de toute la population, les hautes autorités ont pensé à dédier cette journée afin que la personne handicapée ne soit pas en reste. “Négliger cette tranche de la population, c’est omettre une partie importante de la population pouvant contribuer à égale des autres“, a-t-il martelé.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo