Goz Beida : la grande prière de Tabaski axée sur la paix et la stabilité

BREVE- C’est au terrain municipal de Goz Beïda que s’est déroulé la grande prière en ce jour de Tabaski. Jeunes, femmes et hommes ont pris part à cette prière. Les fidèles religieux ont à cette occasion implorer Allah le Tout-Puissant, pour que la paix et la stabilité règnent sur l’ensemble du territoire national. Après la prière, le président du Conseil provincial des affaires islamiques du Sila, Ahmat Boukari et sa suite se sont rendus au gouvernorat pour présenter leurs voeux au premier responsable de la province.

Soumaine Ahmat, correspondant à Goz Beïda