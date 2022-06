Flambée des prix des denrées de première nécessité : Dingamnayal Versinis prévoit une marche à Koumra

Par un point de presse fait le 27 juin à Koumra, le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nely Versinis, annonce une marche de grande envergure dans le Mandoul.

Suite à la flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché, le président du collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) a effectué une descente à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, pour interpeller les commerçants et les autorités administratives. qui restent laxistes dans la régulation des prix de certains produits alimentaires.

Pour Dingamnayal Nely Versinis, l’heure est aux actions concrètes pour protester contre la flambée des prix des produits orchestrée par “des commerçants malhonnêtes et véreux” sous l’œil impuissant du gouvernement. Pour lui, les Tchadiens vivent dans une misère sans pareille sur toute l’étendue du territoire et particulièrement dans la province du Mandoul. “Comment comprendre que les produits de grande consommation exonérés de taxes ont vu leurs prix tripler voire quadrupler sur le marché ?”, s’est interrogé le président du CTVC.

Plusieurs recommandations ont été faites par celui qui défend les droits de consommateurs. En premier lieu, Nely Versinis demande au ministère du Commerce de réprimer ces actes des commerçants véreux devenus puissants à cause du laisser-aller du gouvernement. En deuxième lieu, il interpelle les autorités locales de résoudre ce problème dans un délai bref n’excédant pas sept jours. Sinon une grande marche sera organisée pour demander le rabais des prix de transport, du pain, du carburant, le mètre cube d’eau et les produits de première nécessité, prévient Versinis. Quant aux consommateurs, le président du CTVC leur demande d’être unis pour réclamer leurs droits les plus élémentaires comme avoir au moins un repas par jour.



Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra