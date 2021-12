Fin de formation biblique des jeunes de l’Eglise fraternelle luthérienne au Tchad

Le camp biblique des jeunes de l’Église fraternelle luthérienne au Tchad ( EFLT), zone 8, N’Djaména, a pris fin ce 19 décembre.

Durant deux jours, une centaine de jeunes de l’EFLT, zone de N’Djaména, ont reçu des messages et enseignements autour du thème central : « le ministère des jeunes dans l’église ». « La zone 8, N’Djaména, aurait dû avoir plus de 500 jeunes inscrits à ce camp. Il est regrettable de constater que moins de 100 jeunes seulement se soient inscrits (…) Cela est une nouvelle expérience pour nous permettre de nous corriger à l’avenir », relève le vice-président du Mouvement d’édification des jeunes chrétiens (MEJC) de l’EFLT, Lahibé Padeu, avant d’ajouter que le MEJC va continuer à s’impliquer pour la formation des jeunes et « préparer ainsi la relève ».

L’animateur national de l’EFLT, Aroumde Paul, espère que les enseignements donnés ont été bien assimilés. « On ne devient pas jeune deux fois. Vous devriez davantage savoir ce que vous devez faire pour la croissance de votre église. Vous devriez être des fers de lance. Vous devez obligatoirement connaître la parole de Dieu pour résister aux épreuves, à la tentation et aux séductions. Vous devez vivre une vie exemplaire », lance-t-il aux campeurs. Aroumde Paul demande aussi à ces derniers de transmettre à leur tour ces enseignements dans leurs églises respectives.

