Face aux conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la Kabbia, le chef de canton de Gounou-Gaya centre prêche la paix

Le chef de canton de Gounou-Gaya centre, Lassanoi Pirkolossou, a organisé le 25 juin, une rencontre sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.

Cette rencontre cantonale a réuni les chefs de village, communautés, quartiers et autres leaders d’opinion. Elle se justifie par la recrudescence des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département de la Kabbia. « La Kabbia est le foyer des conflits sanglants avec morts d’hommes et des blessés très graves. Le seul mois de juin 2022, le canton Berem a enregistré 11 morts. Et cela est inadmissible. Le théâtre de conflit que connaît le département de la Kabbia nous interpelle tous », tonne le chef de canton de Gounou-Gaya centre, Lassanoi Pirkolossou.

Lassanoi Pirkolossou constate que la plupart de ces conflits visent « uniquement » des minorités existant « chez nous ». « Nous vous interpellons comme un seul homme pour la cohabitation pacifique et à la culture de paix et du vivre ensemble. Vous devez relayer ce message à vos familles, vos populations en tenant régulièrement des réunions et en multipliant les rencontres sur le vivre ensemble », instruit-il.

A la fin de cette rencontre, les participants ont appelé les éleveurs à respecter les couloirs de transhumance ; éviter le recours systématique aux armes blanches lors des malentendus ; rejeter les ingérences des autorités dans la gestion des conflits. Ils invitent au dialogue pour régler les différends.