Expulsion de la famille Gombo d’une concession : l’avocat de l’accusé réagit

Dans des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on voit la famille de Gombo Mahamat Chérif expulsée d’une concession, objet d’un litige foncier. Les victimes se sont plaint en appelant le gouvernement à réagir par rapport à cette situation qu’elle qualifie d’injustice. Face à cette accusation, l’avocat d’Ahmat Annama donne sa version de fait.

« Nous précisons que la famille Gombo Mahamat Chérif et sa suite se livrent à la dénaturation des faits », lance d’emblée Me Moueromba Djatto Aimé, l’un des avocats d’Ahmat Annama, lors d’un point de presse qu’ils ont fait, ce samedi 12 février 2022.

Selon l’avocat, la famille Gombo Mahamat Chérif et sa suite occupent anarchiquement le terrain qu’Ahmat Annama a sollicité et obtenu de la CATZU, sis au quartier Dar Salam, Section 4, ilot 16, lot 18 d’une superficie de 450m2 et ce, depuis 1998.

Après des batailles judiciaires, poursuit Me Moueromba Djatto Aimé, le tribunal qui, eu égard “aux démonstrations juridiques et pièces produites dans le dossier”, a déclaré Ahmat Annama légitime propriétaire du terrain querellé, par jugement civil répertoire n°84/AL/18 du 17 décembre 2018 ». Ce qui fait de leur client « le seul légitime propriétaire du terrain » querellé.

Après moult tentatives d’expulsions, la famille Gombo Mahamat Chérif est finalement dans la rue et Gombo Mahamat Chérif serait porté disparu. Pour Me Moueromba Djatto Aimé, son « client n’est pas responsable de quoique ce soit, il n’a fait qu’exécuter une décision de justice et ce, par les hommes de l’art ».

Il conclut « que la famille GOMBO qui a été boutée à l’issue de la procédure tant en instance qu’en appel cherche par tous les moyens à ternir l’image et nuire à la réputation du son client ».