Événements d’Abéché : l’association Génération solidaire recommande au gouvernement de ne pas faire “le médecin après la mort”

L’association la Génération solidaire (LGS), via un communiqué de presse signé par son représentant national, Me Benjamin Mamgodibaye, réagit à son tour aux événements d’Abéché.

Selon la Génération solidaire (LGS), les événements d’Abéché en particulier et les périodes troubles de manière général qu’a connu le Tchad sont imputables aux hommes politiques. La LGS s’interroge en effet sur l’opportunité des découpages administratifs ainsi que sur le rôle et les prérogatives des autorités traditionnelles et coutumières. Elle déplore aussi la nomination à la tête des entités décentralisées des personnes “peu qualifiées et pour la plupart n’étant pas des administrateurs civils formés”.

L’association condamne ce qui s’est passé à Abéché et exige qu’une commission d’enquête soit mise en place pour situer la responsabilité des uns et des autres. Mais déjà, elle demande que l’ensemble des autorités administratives, civiles et militaires du Ouaddaï soient relevées de leurs fonctions.

La Génération solidaire, en saluant certes la présence d’une délégation gouvernementale sur le terrain, estime qu’il ne sert à rien de faire “le médecin après la mort” mais plutôt de nommer les hommes et femmes qu’il faut à la place qu’il faut.

En indiquant n’être pas surprise du report au 10 mai du dialogue national, la LGS souhaite toutefois qu’il soit inclusif pour permettre de trouver “une solution unanime aux problèmes du Tchad”.