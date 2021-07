”(…)Et que la femme puisse être respectée comme un être humain”, Nodjikoua Épiphanie, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes

Entrepreneuse sociale, slameuse, Nodjikoua Diorang Epiphanie est l’une des initiatrices de la première marche pacifique organisée le 21 juin dernier par la Ligue tchadienne des droits des femmes pour dénoncer et dire NON aux violences faites à l’égard des femmes. Zoom sur une femme qui a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre son cheval de bataille.

En l’écoutant, on la sent investie d’une mission: celle de défendre les femmes et promouvoir l’égalité de genre. Au premier abord, Epiphanie se fait timide. Mais lorsqu’on lui pose des questions sur son combat, elle se met dans son état de flow. Elle raconte son combat comme elle fait du slam.

Dépassée par les multiples cas de viols, elle décide, avec les associations féminines et les activistes des droits des femmes d’organiser une marche le 21 juin dernier pour faire entendre leurs voix. ‘’C’en est de trop parce que chaque jour on se réveille avec des nouveaux cas de viol que ça soit des violences sexuelles ou conjugales ‘’, s’indigne-t-elle. Il est donc temps, selon elle, de sortir de ce silence.

L’ampleur du phénomène du viol dans nos sociétés ces derniers temps s’explique par la complaisance et le laxisme des autorités au niveau de l’applicabilié des textes – et les violeurs se permettent de tout faire. « Ce qui nous touche encore le plus c’est l’aspect impunité des auteurs. A chaque fois, il y a des cas de viols, mais les auteurs ne sont pas punis parce qu’ils sont les enfants de tel ou tel », s’alarme celle qui compte développer d’autres stratégies après la marche pour sensibiliser toutes les couches de la société pour ainsi contribuer à changer les mentalités – ‘’ et que la femme puisse être respectée comme un être humain’’.

Toutefois, le plus important pour elle, c’est de lutter pour que les auteurs des viols soient condamnés et qu’ils purgent leurs peines.

Elle observe qu’« Il y a aussi un problème de mentalité et surtout d’éducation parce que dès le bas âge dans nos familles on nous dit souvent que c’est l’homme qui doit être au-devant, il est le plus fort…et en grandissant avec cette idée, les hommes croient que la femme n’est rien devant nous pourtant nous sommes tous des humains ».

Dans cette lutte, Epiphanie puise son énergie chez ses auteurs préférés : Gandhi certainement pour la non-violence et la franco-sénégalaise, Fatou Diome pour son engagement en faveur du respect des droits de l’Homme. A son jeune âge, elle a déjà participé à la création de deux associations féminines qui luttent contre les violences faites aux femmes : Inkhaz et la Ligue tchadienne pour les droits des femmes dont elle en est la présidente.

Nodjikoua Épiphanie à la rédaction de Tchadinfos

Le slam est une autre façon pour elle de dénoncer les abus contre la gente féminine. Cette gestionnaire des projets de par sa formation, s’est emparée de cet art pour porter plus haut les causes des femmes. Dans cet engagement, elle ne cesse de se rappeler de son amie enlevée, séquestrée et assassinée, un de ces crimes restés impunis. « Dieu merci j’ai grandi dans une famille où mon père nous a éduqué tous de la même façon mais en même temps j’ai grandi dans une société où j’ai été témoin de beaucoup de violences faites à l’égard des femmes [violences psychologiques, verbales, propos sexistes…] », confie-t-elle.

Aux gouvernants, son message est clair : nul n’est au-dessus de la loi. « Tant que je n’entend pas qu’une personne qui a violé une fille, qu’on l’a arrêté et qu’il a purgé sa peine, je ne dormirai pas. Jusque-là, ce n’est pas le cas », regrette Epiphanie.