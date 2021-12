Endommagement des garde-fous : un risque permanent pour les usagers du pont à double voie

Les garde-fous sur le pont à double voie sont cassés par endroit et constituent un risque permanent pour les usagers.

L’ancien pont étant très étroit et en état de dégradation avancé (la circulation des véhicules y est interdite depuis quelques années), le pont à double voie est le principal relais entre la commune du 9ème arrondissement et celle du 7ème arrondissement ainsi que du reste de la ville.

Mais depuis un certain temps, beaucoup garde-fous sont endommagés ou cassés, exposant les usagers. « Nous sommes exposés à tous les risques et j’ai bien peur qu’un jour un véhicule finisse sa course au fond du Chari », se plaint Mogané Olivier, un habitant du quartier Walia Hadjarai.

« Une fille avec un enfant au dos a failli tomber dans le fleuve, n’eut été la vigilance de certains passants dans la soirée du samedi 13 novembre 2021 », explique un autre passant rencontré sur cette voie. Le risque est permanent et les autorités doivent penser à la sécurité des usagers de cette voie, interpelle un autre.

« Pourquoi le maire de la ville qui fait des tours dans la ville ne voit pas cet état d’endommagement de ces garde-fous », s’interroge un passant visiblement très remonté.