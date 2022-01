Dr Allah-Ridy Koné, prix sous-régional de l’intégrité 2021

Le prix sous-régional de l’intégrité 2021 est décerné à Dr Allah-Ridy Koné, président du conseil d’administration de l’université Emi Koussi, par International committee of excellence (ICE).

Le lauréat, Dr Allah-Ridy Koné, demande aux différentes composantes de la société de l’aider à accomplir des actions qui profiteraient à tous. « Aidez-moi vous tous, toutes les élites tchadiennes, gouvernement, sociétés civiles et communautés, aidez-moi à traduire le prix de l’intégrité en actions concrètes en luttant pour la réduction de la pauvreté et le chômage, à combattre la délinquance sénile et juvénile traduites dans les consommations de produits narcotiques, à éliminer les autres pratiques traditionnelles affectant la santé et les droits des filles et des femmes et enfin à offrir une formation de l’excellence pour répondre à la loi de l’offre et de l’emploi », implore-t-il.

Dr Allah-Ridy Koné interpelle tout un chacun à transformer positivement la société. « Ce prix est un défi continuel et nous devons, chacun à son niveau de responsabilité, nous en imprégner suffisamment pour influencer positivement notre environnement de travail, avec toute la détermination et l’énergie nécessaires. Je ferai donc en sorte que ce prix se crédibilise davantage, pour le bénéfice de tous . La reconnaissance du mérite est un impératif de la gestion participative. Elle inculque à ma modeste personne les réflexes de bonnes habitudes, la conscience professionnelle et l’engagement à se mettre au service de la nation .»

Le prix sous-régional de l’intégrité est un partenariat entre ICE, universitaires, personnalités indépendantes et hommes de médias du continent africain. Il est institué en 2019 à Paris et vise à encourager des personnalités ou institutions qui sont des modèles et sources d’inspiration pour la société au cours de l’année.