Don de vivres et non vivres à l’orphelinat APSOA

Lions club a fait des dons à l’Association pour la protection, solutions aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA) ce 29 janvier.

Créée pour lutter contre la violence faite à l’égard des enfants, favoriser l’accès à l’éducation, la santé et le logement et assurer la formation, la réinsertion socioprofessionnelle, l’Association pour la protection, solutions aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA) fait face à des difficultés matériels et alimentaires. Depuis quelque temps, elle peine à loger des enfants orphelins et les nourrir. « Le local qui abrite les enfants est étroit, manque de moyen financier, pas d’armoires, d’accessoires pour le centre », a souligné la présidente de l’APSOA, Mianodji Tabitha Haoua.

Informés de ces difficultés, les membres de Lions club se sont rendu dans les locaux de l’orphelinat APSOA. Une visite guidée a été faite pour s’imprégner de la réalité que traverse l’orphelinat. Le club a remis des denrées alimentaires notamment quelques sacs de riz de 25kg, des pâtes, des boîtes de lait en poudre. Également d’autres matériels tels que des détergents, des cartons de savon, des chaussures pour enfant et autres. « J’exhorte les lions à accompagner davantage les enfants démunis », a invité la gouverneure de Lions club, Glorieuse Mbé Emane.

Cet orphelinat est une association laïque apolitique à but non lucratif. Créé le 29 décembre 2009, il a été enregistré le 1er juin 2010. C’est en février 2011 qu’il a été reconnu officiellement.