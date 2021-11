Deux voitures d’un cortège de mariage occasionnent un accident sur l’échangeur du Palais du 15 janvier

Deux voitures du cortège d’un mariage ont occasionné un accident ce soir sur l’échangeur du Palais du 15 janvier.

Selon les policiers, “il y avait trois voitures mais la troisième a pris fuite ainsi que le chauffeur et les gens qui se trouvaient dans la deuxième voiture. Alors que la première voiture, innocente (qui ne se trouve pas dans le cortège, a été également cassée”.

Un clandoman témoigne que : “ces jeunes roulaient à toute vitesse et ils s’amusaient avec le volant, nous étions juste à côté. Lorsqu’on a écouté le bruit, on a vu la troisième voiture a fui et les autres qui étaient dans la deuxième aussi. Ils étaient saints et saufs”.